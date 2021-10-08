Общество

Храните оружие правильно

В соответствии со статьей 24 Закона Республики Беларусь №61-З «Об оружии», основанием для хранения служебного и гражданского оружия и боеприпасов является полученное в органах внутренних дел соответствующее разрешение на хранение или хранение и ношение оружия.

Юридическим лицам и гражданам запрещается хранить и использовать найденное или переданное им оружие, собственниками которого они не являются. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел. Служебное и гражданское оружие и боеприпасы должны храниться в условиях, обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц.

Помещения, в которых хранятся охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом, охотничье огнестрельное комбинированное оружие, спортивное огнестрельное оружие с нарезным стволом, боеприпасы, принадлежащие гражданам, либо места хранения такого оружия и боеприпасов оборудуются техническими средствами систем охранной сигнализации.

На сегодняшний день одним из самых надежных способов обеспечения сохранности своего оружия и иного имущества является оборудование помещений охранной сигнализацией с подключением на ПЦН Лунинецкого отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

Если Вам необходима помощь либо дополнительная информация по порядку обеспечения сохранности оружия обращайтесь в Лунинецкий РОВД по телефонам 8-029-68-73-139.

С заявлением на оборудование Вашего объекта средствами охранной сигнализации Вы можете обратиться к любому сотруднику милиции.

За получением подробной информации обращайтесь:

  • Лунинецкий отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь – ул. Московская, 26. Телефоны для справок: 3-49-05 (с 9:00 до 18:00), 2-32-59, 6-28-07 GSM: 8-029-307-39-53, 8-033-670-42-42
  • Микашевичское отделение Департамента охраны МВД Республики Беларусь – ул. Первомайская, 3б. Телефон для справок: 6-66-83 (с 9:00 до 18:00).

Анатолий Буневич, начальник Лунинецкого отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь

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