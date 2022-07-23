Хранители огненной энергии на ОАО «Полесьеэлектромаш» (Лунинецкий район)

Будущее предприятия во многом определяет его коллектив. Именно от мастерства работников, их целеустремленности и усердия зависит результат любого начинания. ОАО «Полесьеэлектромаш» в этом плане повезло: еще на заре своей истории завод собрал настоящих профессионалов, специалистов с закаленными характерами и горячими, радеющими за общее дело, сердцами.

Металлургическое производство играет важную роль в машиностроении. Даже в самые трудные годы заводу удавалось выстоять в определенной степени благодаря тому, что продолжал работать собственный литейный цех.

В августе прошлого года в ОАО «Полесьеэлектромаш» возобновил работу цех чугунного литья. Соответствующее решение было принято в июне 2021-го на заседании научно-технического совета холдинга «Белорусская металлургическая компания», в который также входит «Полесьеэлектромаш».

По словам директора завода Василия Колодича, это очень важно и для предприятия, и для города, так как позволило не только увеличить объемы производства, но и создать новые рабочие места, а также помогло выйти на безубыточную деятельность.

– Невзирая на то, что цех чугунного литья после 5-летнего перерыва только начал работать, перед коллективом поставлены большие планы, которые стараемся выполнять, – рассказывает ведущий инженер-технолог технологического управления Денис Войтов. – Так, если за август-декабрь прошлого года объем чугунного литья составил 1240 тонн, то за первое полугодие 2022-го возрос до 3141 тонны. Параллельно модернизировали формовочную линию, которая позволяет производить более сложную продукцию – фасонное литье.

Не останавливается работа и на участке цветных металлов. В зависимости от планируемых задач здесь ежедневно функционируют от 4 до 6 литейных машин.

– Подразделение занимается производством основных комплектующих для электродвигателей – станины, ротора, крышек, – рассказывает начальник цеха чугунного литья Александр Олешкевич. – Объем литейной продукции составляет 13-14 тонн в месяц.

Сегодня ситуация на рынке складывается благоприятно для завода, несмотря на санкции Запада. За 6 месяцев с конвейера сошло 30232 электродвигателя, что составляет 105,2 процента к уровню прошлого года. В целом же, темпы роста объема производства, с учетом чугунного литья, составили 227, 4 процента.

Партнеры готовы на увеличение поставок. Российские компании, а это 72,9 процента экспортеров, настроены на долгосрочное сотрудничество. Сырье также поступает из Российской Федерации. Поэтому заводчане продолжают разрабатывать совместные программы развития с потребителями и вести поиск дополнительных рынков сбыта.

– О металлургах и литейщиках говорят, что это люди с железным характером и горячим сердцем, – констатирует директор Василий Колодич. – И это действительно так. В нынешних непростых условиях мы продолжаем работать. Несмотря ни на что, производим востребованную продукцию, выполняем планы. Желаю всем сотрудникам предприятия крепкого здоровья и уверенности в каждом новом дне и собственных силах. Пусть труд, направленный на благо завода, всегда приносит удовлетворение, а его результаты – радость и гордость. Новых смелых идей, неисчерпаемых сил, счастья вам и вашим близким!