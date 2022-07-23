МикашевичиНовости районаОбществоПромышленностьЭкономика

Хранители огненной энергии на ОАО «Полесьеэлектромаш» (Лунинецкий район)

23.07.2022
85
На восстановительных работах литейной машины задействованы слесарь-ремонтник РИЦ Виктор Шуляк, главный механик предприятия Юрий Маркевич и слесарь-ремонтник Олег Злочевский.

Будущее предприятия во многом определяет его коллектив. Именно от мастерства работников, их целеустремленности и усердия зависит результат любого начинания. ОАО «Полесьеэлектромаш» в этом плане повезло: еще на заре своей истории завод собрал настоящих профессионалов, специалистов с закаленными характерами и горячими, радеющими за общее дело, сердцами.

Металлургическое производство играет важную роль в машиностроении. Даже в самые трудные годы заводу удавалось выстоять в определенной степени благодаря тому, что продолжал работать собственный литейный цех. 

В августе прошлого года в  ОАО «Полесьеэлектромаш» возобновил работу цех чугунного литья. Соответствующее решение было принято в июне 2021-го на заседании научно-технического совета холдинга «Белорусская металлургическая компания», в который также входит «Полесьеэлектромаш».

Литейщик Сергей Шейко считает, что в коллективе на участке цветного литья работают надежные, мужественные и сильные духом люди.

По словам директора завода Василия Колодича, это очень важно и для предприятия, и для города, так как позволило не только увеличить объемы производства, но и создать новые рабочие места, а также помогло выйти на безубыточную деятельность.

– Невзирая на то, что цех чугунного литья после 5-летнего перерыва только начал работать, перед коллективом поставлены большие планы, которые стараемся выполнять, – рассказывает ведущий инженер-технолог технологического управления Денис Войтов. – Так, если за август-декабрь прошлого года объем чугунного литья составил 1240 тонн, то за первое полугодие 2022-го возрос до 3141 тонны. Параллельно модернизировали формовочную линию, которая позволяет производить более сложную продукцию – фасонное литье.

Не останавливается работа и на участке цветных металлов. В зависимости от планируемых задач здесь ежедневно функционируют от 4 до 6 литейных машин.

Людмила Лобко пришла на завод в 1987 году. Начинала укладчиком на участке по производству конфорки, затем много лет работала транспортировщиком в ЧЛЦ, а сейчас – обрубщиком на участке цветного литья. И несмотря на то, что в декабре 2021-го достигла пенсионного возраста, Людмила Михайловна продолжает выполнять свои трудовые обязательства.

– Подразделение занимается производством основных комплектующих для электродвигателей – станины, ротора, крышек, – рассказывает начальник цеха чугунного литья Александр Олешкевич. – Объем литейной продукции составляет 13-14 тонн в месяц.

Начальник цеха чугунного литья Александр Олешкевич и ведущий инженер-технолог технологического управления Денис Войтов.

Сегодня ситуация на рынке складывается благоприятно для завода, несмотря на санкции Запада. За 6 месяцев с конвейера сошло 30232 электродвигателя, что составляет 105,2 процента к уровню прошлого года. В целом же, темпы роста объема производства, с учетом чугунного литья, составили 227, 4 процента.

И.о. начальника участка цветного литья Вячеслав Ярмольчик.

Партнеры готовы на увеличение поставок. Российские компании, а это 72,9 процента экспортеров, настроены на долгосрочное сотрудничество. Сырье также поступает из Российской Федерации. Поэтому заводчане продолжают разрабатывать совместные программы развития с потребителями и вести поиск дополнительных рынков сбыта.

Литейщик Евгений Лепехин на заводе более 10 лет и знает «секреты» выплавки различных сплавов и может из жидкого металла изготовить нужную отливку. В настоящее время он задействован на изготовлении ротора, выпуская за смену около 300 штук.

– О металлургах и литейщиках говорят, что это люди с железным характером и горячим сердцем, – констатирует директор Василий Колодич. – И это действительно так. В нынешних непростых условиях мы продолжаем работать. Несмотря ни на что, производим востребованную продукцию, выполняем планы. Желаю всем сотрудникам предприятия крепкого здоровья и уверенности в каждом новом дне и собственных силах. Пусть труд, направленный на благо завода, всегда приносит удовлетворение, а его результаты – радость и гордость. Новых смелых идей, неисчерпаемых сил, счастья вам и вашим близким!

Плавильщик металлов и сплавов Денис Гордиевич.

 

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Дороги, выплата пенсии, медицинское обслуживание в Лунинецком районе. Депутат провёл приём граждан

Дороги, выплата пенсии, медицинское обслуживание в Лунинецком районе. Депутат провёл приём граждан

23.07.2022
Photo of Лукашенко — «Франс Пресс»: Финал спецоперации в Украине|Последний диктатор Европы|Расследование ICAO (видео)

Лукашенко — «Франс Пресс»: Финал спецоперации в Украине|Последний диктатор Европы|Расследование ICAO (видео)

23.07.2022
Photo of Несовершеннолетний мотоциклист насмерть сбил женщину в Столинском районе

Несовершеннолетний мотоциклист насмерть сбил женщину в Столинском районе

23.07.2022
Photo of Представители Лунинецкого района зажигают на фестивале в Малорите! (фото и видео)

Представители Лунинецкого района зажигают на фестивале в Малорите! (фото и видео)

23.07.2022
Photo of Рождение детей, популярные имена и свадьбы в возрасте от 16 до 85 лет// Статистика по Лунинецкому району

Рождение детей, популярные имена и свадьбы в возрасте от 16 до 85 лет// Статистика по Лунинецкому району

23.07.2022
Photo of С начала года в Лунинецком районе задержано 62 пьяных водителей

С начала года в Лунинецком районе задержано 62 пьяных водителей

22.07.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть