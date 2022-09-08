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Хранители памяти (Лунинецкий район)

08.09.2022
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Гимназисты и Владимир Луцкий

Хранители памяти — так можно назвать уроженцев Лахвы, которые на протяжении всей жизни свидетельствовали о мужестве своих земляков.

Узники гетто 3 сентября 1942 года оказали сопротивление фашистам и их пособникам. Ценой тысяч жизней была оплачена свобода более сотни евреев Лахвы. В числе тех, кто чудом спасся, был и 16-летний Копель Колпаницкий. Книгу, посвященную восстанию в Лахвенском гетто и изданную в Израиле, он назвал «Приговоренный к жизни». Несколько глав автор перевел с иврит на русский язык. И вместе с ним восхищаемся красотой Лахвы, которая в свое время поразила и писателя «Земли под белыми крыльями» Владимира Короткевича. Для Копеля малая родина осталась святым уголком. Он пишет: «…Явление поезда нарушало извечную тишину, но, когда поезд проходил, тишина, которую можно было слышать, возвращалась в этот рай…». Бесконечное множество мгновений этого земного рая запечатлено в памяти и на страницах книги автора.

Но со дня спасения и до завершения земного пути Копеля Колпаницкого не оставляли мысли о правильности выбора 3 сентября 1942 года: «Ночи для меня были тяжелыми. Лежал с закрытыми глазами и думал, планировал и представлял себе другие варианты. Воочию видел, что во время уничтожения гетто перепрыгиваю через убитых и раненых. Моя мама, смертельно раненая, стонет и просит о помощи. Знаю, что не могу помочь ей, пули свистят возле меня, убивая пробегающих мимо евреев. Одна из них в любую секунду может убить меня. Что делать? Убежать и спасти свою жизнь? Или остаться возле умирающей мамы и разделить ее судьбу?

Этот вопрос не оставлял меня. Он продолжал занимать все мои мысли. Как вести себя? Ведь в мире нет никого, дороже мамы, каждый человек готов отдать свою жизнь за нее. Я был очень предан маме, так почему же продолжал бежать? В одно мгновение казалось, что должен был остаться с ней, в другое – понимал, что не мог ничем ей помочь. А если бы погиб там, то кто остался бы, чтобы отстоять честь еврей-ского народа?.. Кто рассказал бы о произошедшем будущим поколениям?..».

В июле 1991 года Копель Колпаницкий, восстановивший связь с малой родиной, восстановил и историческую правду для нас. Благодаря создателям фильма «Лахва. Цена свободы» Беларусь отдает наш долг памяти перед земляками.

На снимке – картина о восстании в гетто, которую по воспоминаниям и по просьбе Копеля Колпаницкого написал в Израиле художник Борис Серебрянский.

Мнением о двух необычных днях поинтересовалась у неравнодушных лунинчан, которые составили большинство в съемках массовых сцен в Лахве 9 и 10 июля.

Заместитель директора гимназии Наталья Скамейко:

– На кастинге, который проводился за неделю до съемок, режиссер отобрал шесть потенциальных артистов. Но попросились участвовать более 20-ти. Никто не пожалел, хотя работать в Лахве начинали в 9 утра и заканчивали в 9 вечера. Для ребят это огромный опыт новых компетенций, которые они смогут применить в дальнейшей жизни… Как организатору хватило волнения за детей, ограничилась наблюдением за съемками. А вот моя коллега, Ирина Абраменя, не только себя испытала в роли, но и мужа привлекла.

Художник районного краеведческого музея Дина Грушевская:

– Всегда важно пополнять знания об истории родного края. Нашим гимназистам, в числе которых снималась и моя дочь, повезло. Они не только узнали потрясающий факт из военного прошлого, но и пропустили его через себя. Такое не забудется…

Председатель профкома локомотивного депо Александр Мотор:

– «ЛН» проинформировали о съемках в Лахве. Приехал посмотреть историческую реконструкцию – и пригласили к участию. Впечатлен артистичностью и трудолюбием детей, которые раз за разом повторяли несколько дублей. Поразили реконструкторы – люди разных профессий в свободное от работы время примеряют на себя костюмы минувшего. Мужчины в немецкой форме были так натуральны, что мороз шел по коже… Жалел кинологов из Пинского отряда – нашим доблестным пограничникам пришлось надеть на себя немецкую форму, а умным и добрым псам, с которыми не сфотографировался только ленивый, –  изображать злых немецких овчарок… С детства люблю лошадей, восхищен уходом за животными преданных своей профессии конюхов из хозяйства «Городокский»… Вообще переполнен впечатлениями!

Радостно было видеть детей в единении с живой природой – восхищались пейзажами Лахвы, катались на лошадях, играли с собаками. Главное же – позабыв про гаджеты, на период работы собранных в общий пакет, общались друг с другом, пели песни. Взрослые, наблюдавшие за съемками, мысленно молились: какое счастье, что для наших детей все это происходит только в кино…

Татьяна Конопацкая. Фото Дины Грушевской.

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