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XVI районный турнир историков состоялся в Лунинце. Победу праздновала команда из Микашевич

06.05.2023
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Сегодня, 6 мая, на базе СШ №2 г. Лунинца состоялся XVI районный турнир историков. В нем приняли участие 6 команд из числа 9-классников учреждений образования.

Темой интеллектуального состязания стала Великая Отечественная война. Первое место заняла команда СШ №2 г. Микашевичи, второе и третье — соответственно лунинецкие СШ №1 и 2. Немного не повезло учащимся гимназии райцентра, а также Богдановской и Полесской школ.

Но все же проигравших не было: все ребята отмечены подарками и призами, подготовленными редакцией газеты «Лунінецкія навіны».

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