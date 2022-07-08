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«Я бы пошел к адвокату, но он денег больших стоит, а вы «за так» помогаете….» О специфике работы прокуратуры рассказывает прокурор Лунинецкого района

08.07.2022
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Реплика героя из любимой советской комедии – «Или я ее веду в ЗАГС, либо она меня ведет
к прокурору» – весьма точно определяет особенности этой профессии. Прокурора, который, к слову, выступает в суде в качестве гособвинителя, одни опасаются, а другие идут к нему за помощью. Но и в том, и в другом случае к людям этой профессии одинаково почтительно относятся все. В этом году 26 июня работники прокуратуры в сотый раз отметили свой профессиональный праздник. Об этом и многом другом беседуем с прокурором Лунинецкого района Юрием Прокопчуком:

– Слово «прокуратура» строгое уже само по себе – ни одного мягкого звука. А насколько строга и ответственна работа?

– Прокуратура – это орган, осуществляющий надзор за точным, единообразным исполнением законодательства. В истекшем и текущем годах приоритетным направлением нашей работы являлось недопущение дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, а также предупреждение преступлений экстремистской направленности. Мы отслеживаем ситуацию и рассматриваем данные вопросы ежемесячно на межведомственных координационных совещаниях с участием руководства правоохранительных органов. В составе созданной Генеральным прокурором следственной группы продолжаем работу по сбору доказательств по уголовному делу о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период.

– Одним из аспектов вашей работы является профилактика преступлений и правонарушений. Всем ведь хочется чувствовать себя спокойно на улице, дома. Успешна ли деятельность в данной сфере?

– Считаю, что определенные успехи достигнуты. Учитывая тот факт, что состояние криминогенной обстановки – это индикатор благополучия и спокойствия граждан, очень внимательно наблюдаем за данным аспектом. На сегодняшний день на территории района криминогенная ситуация характеризуется как стабильная. Хотя за пять месяцев года отмечается незначительный рост преступности – на 6 процентов. Анализ показывает, что часто граждане безответственно относятся к сохранности собственного имущества. Это относится и к автовладельцам, что привело к увеличению количества угона транспортных средств от 1 до 4. Обеспокоенность вызывает и рост количества преступлений, связанных с оборотом наркотиков. По статье 328 Уголовного кодекса возбуждено 11 уголовных дел, в том числе 2 – за сбыт. Вместе с тем, благодаря совместным действиям всех причастных служб и структур, мы добились более четкого понимания населением простого факта – закон нарушать нельзя!

– На чем еще было сконцентрировано внимание в первом полугодии?

– По результатам проверок внесено 25 представлений в государственные органы, вынесено 15 предписаний, а также 16 протестов, не связанных с уголовным и гражданским правом. Официальные предупреждения объявлены 25 жителям района. По результатам прокурорского реагирования более 90 человек привлечены к дисциплинарной, 32 – к материальной на общую сумму 6620 рублей. По результатам проверок возбуждено 15 уголовных дел, в том числе 2 – коррупционной направленности.

На постоянном контроле сегодня вопросы предупреждения непроизводительного выбытия скота, своевременного и качественного проведения посевных работ. При этом органы прокуратуры занимают жесткую позицию в отношении руководителей и работников сельскохозяйственных организаций, допускающих бесхозяйственность и нерациональное использование средств. По итогам 5 проверок внесено 7 представлений в адрес руководителей сельхозорганизаций, возбуждено 2 уголовных дела, вынесено 2 предписания, 30 человек привлечены к материальной ответственности на общую сумму 5684 рубля, к дисциплинарной – 36 человек, к административной – 2.

– Зачастую в различных спорных критических вопросах к вам обращаются, как в последнюю инстанцию. Тем не менее, робость перед прокурорскими работниками не проходит. Что за стереотип? Имеет ли он под собой реальную почву?

– Возможно, это осталось еще с тех времен, когда прокуратуру называли карательным органом. Однако сегодня мы все-таки более тяготеем к надзорной функции. И, знаете, многие граждане обращаются к нам не для того, чтобы кого-то очернить, наябедничать, если можно так выразиться. Они идут за защитой, за помощью, не боясь того, что здесь могут не выслушать, не понять. К нам идут даже с тем, что не относится к компетенции прокуратуры. Но даже в этом случае мы не перенаправляем людей в другие инстанции, а пытаемся на своем уровне оказать им содействие в разрешении возникших проблем. Иногда даже приходится слышать, мол, я бы пошел к адвокату, но он денег больших стоит, а вы «за так» помогаете… Выслушиваем, подсказываем. Хотя иногда и не должны. За 5 месяцев поступило 149 письменных обращений, более 60 человек пришли на личный прием.

– Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать человек, выбравший прокурорскую деятельность?

– Честность, порядочность, самоотверженность, преданность и служение закону. Также важна готовность человека ставить деловые интересы выше личных. Такие черты присущи и сотрудникам нашего коллектива.

 

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