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Якуб Колас. Его шедевры выявили самые тонкие грани белорусской души

03.11.2022
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Глава государства Александр Лукашенко направил приветствие участникам торжественного мероприятия, посвященного 140-летию со дня рождения известного белорусского писателя, педагога и ученого, народного поэта Беларуси Якуба Коласа. Об этом сообщили в пресс-службе Президента.

«Гений его поэтического таланта раскрылся на сломе эпох, когда в начале ХХ века происходил поиск национальной идентичности и путей дальнейшего развития нашего народа, — говорится в поздравлении. — Шедевры классика выявили самые тонкие грани белорусской души, подняли на вершины искусства родное слово, стали призывом и заветом соотечественникам о святом долге самоотверженного служения Родине».

Президент подчеркнул, что коласовское слово об искренней любви к родному краю, необходимости защищать родительский порог, помнить историю и свои корни и сегодня впечатляет актуальностью и выступает духовной основой современного общества.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что торжественное мероприятие подарит поклонникам литературы яркие и незабываемые эмоции, а обращение к неисчерпаемому наследию поэта вдохновит к новым творческим открытиям, будет способствовать художественному осмыслению истории и культуры, прививать подрастающему поколению традиционные ценности белорусов.

Глава государства пожелал всем участникам мероприятия крепкого здоровья, счастья и благополучия.

belta.by

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