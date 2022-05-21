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Ярмарки вакансий проведут в Лунинце

21.05.2022
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Управление по труду, занятости и социальной защите Лунинецкого райисполкома приглашает граждан, заинтересованных в поиске работы, принять участие в ярмарке вакансий, которая будет проведена 26.05.2022 года с 10.00 до 11.00  в помещении отдела по занятости населения (г. Лунинец, ул. Фрунзе, 12)

В рамках выполнения государственной программы «Рынок труда и содействие занятости» 26 мая 2022 года с 10:00 ч. до 12:00 ч. управление по труду, занятости и социальной защите Лунинецкого райисполкома проводит электронную ярмарку вакансий.

К участию в мероприятии приглашены ОАО «Полесьеэлектромаш», филиал «Автомобильный парк №10 г. Лунинца». Лунинецкое ЖКХ, Лунинецкое райпо, Лунинецкий хлебозавод. Соискателям работ будет предложено ознакомиться с условиями труда в организациях, а также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

Электронная ярмарка вакансий доступна на сайте  e-vacancy.by.

Данная электронная услуга предлагается всем жителям республики и значительно сокращает период поиска работы.»

 

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