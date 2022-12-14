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Ёлочные базары в Лунинецком районе: где, когда и цены на новогодние деревья

14.12.2022
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Ёлочные базары начнут работать с 23 декабря по 31 декабря 2022 года в городе Лунинце и городе Микашевичи. Торговая точка в городе Лунинце будет расположена по адресу ул.Красная 160б (автостоянка ледовой арены «Олимп»), в городе Микашевичи торговая точка будет расположена в Микашевичском лесничестве (г. Микашевичи ул. Ленинская 81). Время работы торговой точки с 23-30 декабря 10.00 до 20.00. 31 декабря — до 13.00.

Также можно приобрести елки в следующих лесничествах: Лунинское, Лунинецкое, Дятловичское, Лобчанское, Богдановское, Борское, Боровиковское, Чучевичское, Новоселковское в рабочие дни с 8.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00.

ЛесничествоТелефон
Новоселковское лесничество, д.Новоселки, ул. Липская,д. 39-12-38
Борское лесничество, д. Малые Чучевичи, ул. Ленина, д. 71а36-5-40
Боровиковское лесничество, д. Большие Чучевичи, ул. 17 Сентября, д. 7а70-2-68
Лобчанское лесничество, д. Лунин, ул. Крестьянская, д. 21675-2-22
Лунинское лесничество, д. Лунин, ул. Пинская, д. 2975-3-47
Богдановское лесничество, д. Богдановка, ул. Брестская, д. 2376-2-45
Чучевичское лесничество, д. Большие Чучевичи, ул. Ленина, д. 370-3-73
Лунинецкое лесничество, г.Лунинец, ул. Бохоново 13а2-41-22
Дятловичское лесничество, д.Дятловичи, ул.Советская 124а92-2-49

Цены на новогодние деревья в Лунинецком районе

По информации Лунинецкого лесхоза

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