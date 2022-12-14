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Ёлочные базары в Лунинецком районе: где, когда и цены на новогодние деревья
Ёлочные базары начнут работать с 23 декабря по 31 декабря 2022 года в городе Лунинце и городе Микашевичи. Торговая точка в городе Лунинце будет расположена по адресу ул.Красная 160б (автостоянка ледовой арены «Олимп»), в городе Микашевичи торговая точка будет расположена в Микашевичском лесничестве (г. Микашевичи ул. Ленинская 81). Время работы торговой точки с 23-30 декабря 10.00 до 20.00. 31 декабря — до 13.00.
Также можно приобрести елки в следующих лесничествах: Лунинское, Лунинецкое, Дятловичское, Лобчанское, Богдановское, Борское, Боровиковское, Чучевичское, Новоселковское в рабочие дни с 8.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00.
|Лесничество
|Телефон
|Новоселковское лесничество, д.Новоселки, ул. Липская,д. 3
|9-12-38
|Борское лесничество, д. Малые Чучевичи, ул. Ленина, д. 71а
|36-5-40
|Боровиковское лесничество, д. Большие Чучевичи, ул. 17 Сентября, д. 7а
|70-2-68
|Лобчанское лесничество, д. Лунин, ул. Крестьянская, д. 216
|75-2-22
|Лунинское лесничество, д. Лунин, ул. Пинская, д. 29
|75-3-47
|Богдановское лесничество, д. Богдановка, ул. Брестская, д. 23
|76-2-45
|Чучевичское лесничество, д. Большие Чучевичи, ул. Ленина, д. 3
|70-3-73
|Лунинецкое лесничество, г.Лунинец, ул. Бохоново 13а
|2-41-22
|Дятловичское лесничество, д.Дятловичи, ул.Советская 124а
|92-2-49
Цены на новогодние деревья в Лунинецком районе
По информации Лунинецкого лесхоза