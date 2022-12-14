Ёлочные базары в Лунинецком районе: где, когда и цены на новогодние деревья

Ёлочные базары начнут работать с 23 декабря по 31 декабря 2022 года в городе Лунинце и городе Микашевичи. Торговая точка в городе Лунинце будет расположена по адресу ул.Красная 160б (автостоянка ледовой арены «Олимп»), в городе Микашевичи торговая точка будет расположена в Микашевичском лесничестве (г. Микашевичи ул. Ленинская 81). Время работы торговой точки с 23-30 декабря 10.00 до 20.00. 31 декабря — до 13.00.

Также можно приобрести елки в следующих лесничествах: Лунинское, Лунинецкое, Дятловичское, Лобчанское, Богдановское, Борское, Боровиковское, Чучевичское, Новоселковское в рабочие дни с 8.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00.