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Юные боксёры из Лунинецкого района успешно выступили на республиканских соревнованиях

18.12.2022
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Юные боксеры Лунинетчины порадовали успешным выступлением на открытых республиканских соревнованиях.

Воспитанники Михаила Мойсака Захар Кривулец (СШ №2 г. Лунинец) и Артур Олиферович (СШ №4 г. Лунинец) стали бронзовыми призерами международного турнира в Жабинке, куда съехались более 100 спортсменов из разных городов Беларуси и Липецкой области РФ. Ребятам было приятно получить заслуженные награды из рук государственного тренера Республики Беларусь Александра Ермашевича, а также вместе с другими спортсменами посетить Брестскую Крепость-герой и Беловежскую пущу.

Еще одна воспитанница Михаила Григорьевича Анастасия Семененко с этого года совершенствует свои навыки в столичном училище Олимпийского резерва. Участвуя в 10-м открытом Республиканском турнире по боксу памяти мастера спорта СССР В.В. Нестерова в Полоцке, наша землячка стала победительницей и выполнила норматив «Кандидат в мастера спорта».

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