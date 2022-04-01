Юные дарования из Лунинецкого района завоевали 6 дипломов на республиканской олимпиаде по учебным предметам

Подведены итоги заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам.

В текущем учебном году он проходил с 28 марта по 1 апреля 2022 года. Лунинецкий район представляли 14 учащихся, которые разъехались по разным городам Беларуси для сложной интеллектуальной борьбы (г.Слоним Гродненской области – 4 учащихся; г.Гродно – 4 учащихся, г.Минск – 2 учащихся, г.Могилев – 2 учащихся, г.Молодечно Минской области – 2 учащихся).

Победителями заключительного этапа республиканской олимпиады стали 6 учащихся:

Юрченко Александра Васильевна, учащаяся 9 класса ГУО «Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского» — награждена дипломом II степени по физике (учитель Зылевич Владимир Владимирович);

Короткая Милена Дмитриевна, учащаяся 11 класса ГУО «Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского» — награждена дипломом II степени по астрономии (учитель Зылевич Владимир Владимирович);

Цуба Елизавета Владимировна, учащаяся 10 класса ГУО «Средняя школа № 1 г.Микашевичи» — награждена дипломом II степени по русскому языку (учитель Ясеня Наталья Михайловна);

Чирц Денис Сергеевич, учащийся 10 класса ГУО «Гимназия г.Лунинца» — награжден дипломом III степени по математике (учитель Галюк Оксана Васильевна);

Скакалкина Анастасия Олеговна, учащаяся 10 класса ГУО «Средняя школа № 1 г.Микашевичи» — награждена дипломом III степени по обществоведению (учитель Шемедюк Александр Петрович);

Орешко Алина Александровна, учащаяся 9 класса ГУО «Средняя школа № 2 г.Лунинца» — награждена дипломом III степени по информатике (учитель Трегубов Иван Альфредович).

Оргкомитет олимпиады и руководство отдела по образованию поздравляет победителей и их педагогов, а также выражает благодарность всем участникам за поддержку престижа района в олимпиадном движении.

Подробности в ближайшем номере газеты «Лунінецкія навіны»