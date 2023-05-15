Юные дарования вокальной студии «Я ПОЮ» Лунинца показали класс на международном конкурсе

В Минске проходил 13 мая 2023г VI Международный конкурс исполнительских видов искусств «#СЯБРЫ-2023», Вокальная студия «Я ПОЮ» в номинации эстрадный вокал(ансамбли) представила три вокальных группы.

Результаты:

Вокальная группа «Смайлик»-Лауреаты 2 степени;

Вокальная группа «Карамель»-Диплом 1 степени;

Средний состав Вокальной студии «Я ПОЮ» -Лауреаты 2 степени;

От руководителя коллектива Снежана Николаевна Соц, огромная благодарность родителям, за финансовую поддержку нашего коллектива и помощь в организации поездки!