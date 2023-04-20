Юные инспекторы движения из Лунинецкого района выступят на областном этапе слета-конкурса «ЮИД-2023»!

В агрогородке Вулька 1 Лунинецкого района завершился зональный этап республиканского слета-конкурса отрядов юных инспекторов движения. В нем участвовали команды из 6 районов Брестчины.

Учащиеся Полесской СШ защищали честь Лунинетчины. По итогам всех конкурсов наша команда заняла 1-е место. Второе место заняла команда Пинского района, третье — Столинского.

Как отметил начальник отделения ГАИ Лунинецкого РОВД Сергей Антонович, во время конкурса юные инспекторы дорожного движения в очередной раз подтвердили свое мастерство в фигурном вождении велосипеда, показали хорошие знания правил дорожного движения, в оказании первой медицинской помощи.

Поздравляем ребят и желаем им удачи на областном этапе слета-конкурса «ЮИД-2023»!

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