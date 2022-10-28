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Юные мастера из Лунинца отмечены на областном уровне

28.10.2022
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На областном конкурсе юных мастеров «Всё в твоих руках» в рамках областного проекта «Таленты зямлі Берасцейскай» в г.Бресте. наш район представляли учащиеся 9 и 11 класса средней школы №2 райцентра   Татьяна Юрашкевич и Никита Ракович,, под руководством учителя трудового обучения Сергея Карпца 

Конкурс проводится с целью патриотического и духовно-нравственного воспитания учащихся, изучения региональных традиций Брестчины, приобщения к ценностям культурного наследия своей страны, развития детского творчества средствами декоративно-прикладного творчества.

По итогам конкурса Никита Ракович награждён дипломом II степени главного управления по образованию Брестского облисполкома. Татьяна Юрашкевич удостоена диплома финалиста учреждения образования «Брестский государственный областной центр молодежного творчества».

Поздравляем!

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

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