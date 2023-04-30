Юные программисты Лунинецкого района выступят на Международной олимпиаде

На площадке Международного специализированного форума ТИБО-2023 в Минске прошла церемония награждения победителей национального отборочного этапа VII Международной Scratch-олимпиады по креативному программированию.

В номинации «Игры», как мы и сообщали ранее, дипломом II степени отмечен учащийся Язвинской СШ Антон Калютич (преподаватель Ирина Криштапович).

Воспитанница клуба «Роббо-Лунинец» Евгения Мукалова стала также лауреатом II степени, представив свою работу в номинации «Роббокоманда 11-14». Как рассказал ее преподаватель Петр Хвостов, это не первое достижение лунинчанки. В 2021 году она в составе национальной команды завоевала диплом второй степени на Международной олимпиаде в Хельсинки. В прошлом году выступление школьницы также было успешным на отборочном этапе, а вот на международном уровне немного не повезло. Но как уверяет Петр Евгеньевич, в этом году с приобретением клубом нового оборудования его воспитанница сможет побороться за самые высокие места на следующем уровне.

Таким образом, два представителя нашего района – Антон Калютич и Евгения Мукалова – в составе национальной команды поведут борьбу за награды Международной Scratch-олимпиады, которая состоится в августе.

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