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Юные таланты из Микашевич показали класс в Минске на международном конкурсе (Лунинецкий район)

19.03.2023
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На  IX Международном конкурсе искусств «НОВЫЕ ВЕРШИНЫ 2023» в Минске. как мы уже сообщали, отмечен образцовый хор «Созвучие» ДШИ г. Лунинца. И это не единственная победа наших земляков.

Так, Дипломом лауреата 2 степени награждена вокальная группа «Звукоряд» ДШИ г Микашевичи в номинации  «Эстрадный вокал (ансамбли)» в возрастной категории 11-12 лет.

Фото вокальной группы «Звукоряд»

Поздравляем!

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