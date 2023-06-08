Юные таланты Лунинетчины и 14 выпускников – 100-балльников!

Недавно, как мы уже ранее сообщали, в Лунинце состоялся районный праздник “Парад звёзд”, на котором чествовали талантливых учащихся и педагогов Лунинетчины. Предлагаем вашему вниманию имена лучших учащихся и педагогов их подготовивших.

Кстати, 14 выпускников школ района на централизованном экзамене показали 100-балльный результат. Причём один человек – сразу по двум предметам! Об этом можно будет прочитать в газете “Лунінецкія навіны” за 9 июня.

Победители республиканских олимпиад и конкурсов:

Даниил Пилевич и Алина Орешко (СШ №2 г. Лунинца), Тимофей Кравцов (гимназия г. Лунинца), Елизавета Цуба (СШ №1 г. Микашевичи), Александра Юрченко (Микашевичская гимназия им. В.И. Недведского);

областных олимпиад и конкурсов:

Кирилл Капустич, Денис Гришко, Денис Чирец, Анна Ванюк и Валерия Латышевич (все – гимназия г. Лунинца), Александра Смирнова и Ангелина Помозова и Виктор Шпак (СШ №1 г. Лунинца), Никита Свибович, Алексей Микулич, Никита Ракович, Владислав Ванюк, Дарья Дубинка, Матвей Скрибка и Антон Козак (СШ №2 г. Лунинца), Евгения Мукалова (СШ №3 г. Лунинца), Андрей Данько и Роман Копоть (СШ №4 г. Лунинца), Варвара Демидович, Екатерина Лобко, Ксения Климкова, Егор Фурсевич, Дарья Кунцевич и Максим Дичковский (Микашевичская гимназия им. В.И. Недведского), Анастасия Скакалкина (СШ №1 г. Микашевичи), Артемий Юханов (СШ №2 г. Микашевичи), Мария Ярмольчик (Богдановская СШ), Дарья Грицкевич (Большечучевичская СШ), Виктория Конопацкая и Анастасия Жук (Дятловичская СШ), Василий Богдан (Кожан-Городокская СШ), Андрей Нефидович и Ярослав Дубойский (Лахвенская СШ), Анна Герасимович (Лунинская СШ), Милена Малькевич (Редигеровская СШ), Кирилл Романович (Язвинская СШ);

районных олимпиад:

Максим Ракович, Наталья Ярохович, София Коцуба, Анна Коцуба (гимназия г. Лунинца), Кирилл Мойсак, Алеся Карнилович, Екатерина Кохович, Варвара Крышталь, Каролина Окостко (СШ №1 г. Лунинца), Мария Сыцевич, Денис Ярохович, Назар Пашкелевич, Алексей Воронич, Евгений Наварич, Юлия Самандык, Илья Чирец (СШ №2 г. Лунинца), Арсений Кольцов (СШ №3 г. Лунинца), Полина Орешкевич, Денис Бусько (СШ №4 г. Лунинца), Дарья Кулак, Вениамин Молчан, Никита Гребень, Никита Хомич, Янина Люст, Владислав Якушевич (Микашевичская гимназия им. В.И. Недведского), Арина Чирец, Дарья Цуба (СШ №1 г. Микашевичи), Дмитрий Юнгов, Роман Цуба (СШ №2 г. Микашевичи), Роман Мельянец, Дарья Конопацкая, Владлен Сидоревич (Бостынская СШ), Анна Дуньчик (СШ аг. Вулька 1), Анна Насеня (СШ аг. Вулька 2), Александр Колосов (Дятловичская СШ), Евгений Грудько, Арсений Грудько, Владислав Сыцевич (Красновольская СШ), Артем Ленинец (Кожан-Городокская СШ), Алена Демидович (Лахвенская СШ), Ульяна Щегрикович (Любанская СШ), Анастасия Савилович (Лунинская СШ), Антонина Кастусик (Межлесская СШ), Анжелика Блинова (Синкевичская СШ), Ангелина Видникевич (Язвинская СШ).

Благодарностью председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета за поддержку престижа района на республиканских и областных интеллектуальных соревнованиях отмечены:

Иван Рафалович (СШ №2 г. Лунинца), Евгения Мукалова (СШ №3 г. Лунинца), Татьяна Вечер (Микашевичская гимназия им. В.И. Недведского), Андрей Нефидович и Ярослав Дубойский (Лахвенская СШ), Максим Каплич и Алина Горбачевская (Синкевичская СШ).

Учителя,подготовившие победителей:

Елена Николаевна Емельянович, Людмила Александровна Черноокая, Оксана Васильевна Галюк, Ирина Анатольевна Дасько (гимназия г. Лунинца), Анна Федоровна Бирило, Татьяна Авдеевна Ковшик, Мария Николаевна Лозюк (СШ №1 г. Лунинца), Сергей Александрович Карпец, Иван Альфредович Трегубов, Ольга Валентиновна Туцкая, Диана Романовна Слодинская (СШ №2 г. Лунинца), Ирина Валерьевна Самусевич, Игорь Николаевич Ивашкевич (СШ №3 г. Лунинца), Ольга Николаевна Гарапучик, Лилия Константиновна Гомон (СШ №4 г. Лунинца), Владимир Владимирович Зылевич, Ирина Казимировна Корбут, Татьяна Константиновна Гребень (Микашевичская гимназия им. В.И. Недведского), Наталья Михайловна Ясеня, Нина Евгеньевна Тельпук (СШ №1 г. Микашевичи), Михаил Алексеевич Ковбович (СШ №2 г. Микашевичи), Елена Ивановна Ильючик (Богдановская СШ), Елена Сергеевна Лихтар (Большечучевичская СШ), Оксана Николаевна Павлович, Оксана Владимировна Кременевская (Дятловичская СШ), Елена Васильевна Богдан (Кожан-Городокская СШ), Татьяна Николаевна Дубойская, Юлия Сергеевна Ярохович (Лахвенская СШ), Наталья Симоновна Ярмольчик (Лунинская СШ), Любовь Адамовна Ткачук (Редигеровская СШ), Мария Григорьевна Другакова (Синкевичская СШ), Ольга Васильевна Бартновская (Язвинская СШ).

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