Юные художники приняли участие в районном конкурсе (Лунинецкий район)

В Центре детского творчества г. Лунинца прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров районного конкурса рисунков «Нам этот мир завещано беречь».

Юных художников поздравили председатели районных организаций: ветеранов — Надежда Лозицкая и общественного объединения «Белорусский союз офицеров» — Владимир Журавлев.

Мальчики и девочки награждены дипломами, благодарностями и подарками.

Подробности — в ближайшем номере газеты «Лунінецкія навіны»

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