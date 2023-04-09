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Юные художники приняли участие в районном конкурсе (Лунинецкий район)
В Центре детского творчества г. Лунинца прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров районного конкурса рисунков «Нам этот мир завещано беречь».
Юных художников поздравили председатели районных организаций: ветеранов — Надежда Лозицкая и общественного объединения «Белорусский союз офицеров» — Владимир Журавлев.
Мальчики и девочки награждены дипломами, благодарностями и подарками.
Подробности — в ближайшем номере газеты «Лунінецкія навіны»
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