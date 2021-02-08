За 10 лет увеличилось число лунинчан, имеющих высшее и среднее специальное образование

Уровень образования населения является одним из важнейших показателей качественного развития населения. Сбор данных об уровне образования в последней переписи, как и в предыдущей, осуществлялся в отношении лиц в возрасте 10 и старше.

Итоги переписи свидетельствуют о росте уровня образования жителей района, что выражается в увеличении доли лиц с более высокой ступенью образования.

Из 1 000 женщин высшее образование имели 178 человек, тогда как из 1 000 мужчин – 134 (100 и 80 человек соответственно в 2009 году).

За последние 10 лет доля лиц, имеющих высшее и среднее специальное образование увеличилась и составила 46,5 населения района. Вместе с тем, доля респондентов с более низким уровнем образования и не имеющих образования снизилась.

Значительно повысился уровень образования сельского населения. Если по данным предыдущей переписи доля сельских жителей, имеющих высшее и среднее специальное образование, составляла 21,8, то по данным последней – уже 36,1%. Среди городских жителей этот показатель увеличился с 43,6 до 55,2%.