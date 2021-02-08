Новости районаОбщество

За 10 лет увеличилось число лунинчан, имеющих высшее и среднее специальное образование

Уровень образования населения является одним из важнейших показателей качественного развития населения. Сбор данных об уровне образования в последней переписи, как и в предыдущей, осуществлялся в отношении лиц в возрасте 10 и старше.

Итоги переписи свидетельствуют о росте уровня образования жителей района, что выражается в увеличении доли лиц с более высокой ступенью образования.

Из 1 000 женщин высшее образование имели 178 человек, тогда как из 1 000 мужчин – 134 (100 и 80 человек соответственно в 2009 году).

За последние 10 лет доля лиц, имеющих высшее и среднее специальное образование увеличилась и составила 46,5 населения района. Вместе с тем, доля респондентов с более низким уровнем образования и не имеющих образования снизилась.

Значительно повысился уровень образования сельского населения. Если по данным предыдущей переписи доля сельских жителей, имеющих высшее и среднее специальное образование, составляла 21,8, то по данным последней – уже 36,1%. Среди городских жителей этот показатель увеличился с 43,6 до 55,2%.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Прием граждан проведет Татьяна Войтеховская

Прием граждан проведет Татьяна Войтеховская

Photo of КГК предупреждает граждан о росте числа случаев телефонного мошенничества

КГК предупреждает граждан о росте числа случаев телефонного мошенничества

Photo of Средний возраст жителей Лунинецкого района составил 41,8 года

Средний возраст жителей Лунинецкого района составил 41,8 года

Photo of Успехом на двух международных конкурсах завершили гастрольный сезон воспитанники Микашевичской ДМШИ

Успехом на двух международных конкурсах завершили гастрольный сезон воспитанники Микашевичской ДМШИ

Photo of “Брестгазоаппарат” и БСЖ оказали спонсорскую помощь Лунинецкому ТЦСОН

“Брестгазоаппарат” и БСЖ оказали спонсорскую помощь Лунинецкому ТЦСОН

Photo of Хвалююць пытанні паляпшэння якасці жыцця ў сельскай мясцовасці – дэлегат

Хвалююць пытанні паляпшэння якасці жыцця ў сельскай мясцовасці – дэлегат

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть