Общество

За 5 месяцев этого года в строительных организациях области погибли два и тяжело травмированы пять работников

28.06.2022
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стройка, охрана труда, техника безопасности

В июне текущего года по инициативе Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь на территории республики проводится месячник безопасности труда в строительных организациях. Цель месячника оказать руководителям и специалистам данных организаций практическую помощь по приведению рабочих мест в соответствие с нормативными требованиями, обеспечению надлежащих условий труда, соблюдению строительных норм и правил для профилактики производственного травматизма.

За 5 месяцев этого года в строительных организациях области погибли два (за аналогичный период 2021-го) и тяжело травмированы пять (2021 г. – 10) работников.

Анализ обстоятельств и причин произошедших несчастных случаев свидетельствует о том, что по-прежнему большая часть их связана с личностными причинами, обусловленными неосторожностью потерпевших, неисполнением ими требований инструкций по охране труда, нарушениями трудовой и исполнительской дисциплины.

Так, нарушения потерпевшими трудовой дисциплины, нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных актов по охране труда составили 36,4%, личная неосторожность потерпевших – 27,3%, невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда – 9,1%, допуск потерпевших к работе без обучения, инструктажа, стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда – 6,8%; нарушения требований по охране труда другими работниками – 2,3%.

Государственные инспекторы управления Департамента госинспекции труда за январь – май 2022 года для профилактики производственного травматизма приняли участие в 151 обследовании строительных организаций области мобильными группами горрайисполкомов по вопросу обеспечения безопасности труда, в ходе которых было выявлено 2485 нарушений.
За указанный период текущего года в строительных организациях области государственными инспекторами проведены 8 выборочных и 2 внеплановые проверки, в ходе которых выявлено 316 нарушений. К административной ответственности привлечены 15 физических лиц, на сумму 3,2 тысячи руб. Также проведены четыре мониторинга, в ходе которых выявлено 52 нарушения.

По результатам проведенных надзорно-профилактических мероприятий в апреле текущего года управлением в горрайисполкомы были направлены конкретные предложения для принятия дополнительных мер по профилактике производственного травматизма, в том числе и в строительных организациях области.

В июне текущего года активизирована работа государственных инспекторов в составе мобильных групп горрайисполкомов по обследованию строительных объектов организаций области по вопросам обеспечения безопасного производства работ.

В ходе обследования в составе мобильных групп горрайисполкомов строительных организаций области выявлены следующие типовые нарушения законодательства об охране труда: отсутствие защитных ограждений перепадов по высоте; нарушения требований безопасности при эксплуатации лесов, подмостей, лестниц для подъема на высоту; нарушения требований безопасности при эксплуатации производственного оборудования и складировании строительных материалов; неприменение работниками средств индивидуальной защиты; нарушения требований электробезопасности на строительных площадках при эксплуатации строительных машин и механизмов.

По всем выявленным нарушениям руководителям строительных организаций выданы рекомендации с предложениями и сроками об их устранении, а также по привлечению к дисциплинарной ответственности должностных лиц и работников. Обеспечен контроль за исполнением выданных рекомендаций.

Василий БАЦУК, первый заместитель начальника областного управления Департамента государственной инспекции труда

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