«За два часа — 300 покупателей!» В Вульке 2, напротив Паяра, открылся новый магазин (Лунинецкий район)

Новый магазин открылся в агрогородке Вулька 2. Он расположился через дорогу от Вульковского озера, которое на самом деле местные жители называют совсем по-другому – Паяр…

Как рассказали собравшиеся у нового объекта сельчане, в Вульке 2 самыми распространенными фамилиями среди населения являются Павлович и Ярохович. От слияния двух первых букв каждой из них и получилось название, которое чаще сегодня употребляют в разговорах люди старшего поколения.

Фамилия Павлович – и у руководителя отдела рабочего снабжения станции Лунинец, входящего в состав открытого акционерного общества «ДорОРС», который явился инициатором строительства торгового объекта. Как оказалось, отец Анатолия Семеновича – уроженец этих мест, поэтому очень символично в Год исторической памяти сделать доброе дело для земляков на малой родине своих предков.

– Это приятно, когда в сельской местности открываются объекты социального назначения, – подчеркнул, выступая на церемонии открытия, председатель Вульковского сельисполкома Александр Кушнеревич. – Агрогородок оживает, повышается сервис. К тому же, магазин – это не только хорошая новость для местных жителей, но и вклад в развитие экономики региона, важный импульс для улучшения торгового обслуживания населения.

На открытие собралось довольно-таки много людей.

– В магазине, помимо продовольственных товаров, организована и секция сопутствующих, – уточнил Анатолий Павлович. – В наличии – молочные, мясные, рыбные и хлебобулочные продукты, свежие овощи и фрукты, бакалейные товары и кондитерские изделия. Действуют традиционные для нашей сети акции. У нас есть свое предприятие общепита, и его продукция также присутствует в ассортименте. Здесь можно приобрести куры-гриль, а также выпить кружечку натурального кофе. Это не единственный магазин в агрогородке Вулька 2, и это тот вариант, когда чем больше торговых объектов, предоставляющих качественные услуги, тем лучше. А конкуренция – еще и стимул для развития.

– Это долгожданное событие, причем не только для жителей Вульки 2, но и близлежащих деревень, – утверждает бывшая учительница Мария Тельпук. – Знаю не понаслышке – сама здесь живу уже более 45 лет.

Мария Антоновна с любовью и нежностью рассказала много интересных фактов из жизни населенного пункта, о замечательных и трудолюбивых людях и удивительной природе края.

Как только распахнулись двери, в торговый зал сразу хлынули покупатели, а первый чек продавцы пробили спустя две минуты. Забегая вперед, отмечу, что за два часа работы чековая лента засвидетельствовала посещение 300-го покупателя!

– Приятно слышать положительные отзывы, – рассказывает заведующая Светлана Грудько, которая работает в торговле почти 30 лет. – Все отмечают стильный интерьер, удобные полки и витрины. А главное – большой выбор товаров, как говорится, на любой вкус и кошелек. Думаю, что мы вместе с продавцами Людмилой Новик и Анастасией Казун сделаем все возможное, чтобы посетив наш магазин однажды, люди приходили сюда вновь и вновь.

– Работаю в местном детском саду, – рассказывает Елена Кузьмич. – Особенно ждала открытия магазина моя мама, которая попросила меня сходить и подготовила целый список продуктов, чтобы я купила. Была приятно удивлена ценам и изобилию. Мамин заказ выполнила в полном объеме.

– Тут рядышком в далекие 50-60-годы также был магазин, представлявший собой старую деревянную постройку, – рассказывает директор Лахвенской СШ Александр Ярохович, который по дороге к родителям, проживающим в агрогородке, также заглянул в новый объект. – Здесь и хлебная лавка останавливается, и другие предприниматели, осуществляющие розничную торговлю, поэтому место выбрали сами люди, а «ДорОРС» выполнил их запрос. Желаю руководству и магазину только успехов!

Сделав покупки, местные жители не торопились расходиться, они обсуждали новости, делились впечатлениями, а кое-кто воспользовался случаем и задал волнующие вопросы председателю сельисполкома Александру Кушнеревичу.

Беспокоит многих закрытие полигона.

– Понимаю людей. Мы столько лет приучали их к тому, чтобы они вывозили мусор на полигон, – комментирует ситуацию Александр Борисович. – А теперь его закрыли. Это проблема, решением которой занимаемся не только мы, но и на более высоком уровне. Но на сегодняшний день в нашем районе действующие полигоны остались только в Микашевичах и Лунинце, поэтому то, что можно утилизировать на своих участках, надо это делать, а твердые бытовые отходы заберет машина коммунальной службы, которая ходит по графику.

Местную детвору такие проблемы пока не волнуют, а вот купить что-нибудь вкусненькое, – приятное дело, а тем более, что в день открытия руководство позаботилось о бонусах для первых покупателей – мороженом и сладких сырках. Их получили «в нагрузку» к кассовым чекам около 200 человек!

Елена Данилович