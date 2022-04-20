За нарушения законодательства о ценах принимаются самые жесткие меры

За нарушения законодательства о ценообразовании принимаются самые жесткие меры. Об этом журналистам рассказал заместитель председателя Комитета государственного контроля Андрей Лобович,

«Вопросы ценообразования являются одним из приоритетов деятельности Комитета госконтроля. Мы не единожды предупреждали субъекты хозяйствования о неукоснительном соблюдении законодательства о ценах. Тем не менее контрольные мероприятия, проведенные в этом году в отношении порядка 600 субъектов хозяйствования, показали, что практически в половине из них выявлены нарушения порядка и условий торговли. Около 100 субъектов хозяйствования нарушали законодательство о ценообразовании. Причем цены завышались в два раза и более. По всем выявленным фактам завышения цен приняты меры. Цены были уменьшены, а виновные привлечены к ответственности», — заявил Андрей Лобович.

В случае выявления вопиющих фактов нарушения законодательства о ценах были приняты самые жесткие меры, вплоть до приостановки деятельности субъектов хозяйствования. «За последние две недели в Республике Беларусь по требованию Комитета госконтроля была приостановлена деятельность 14 субъектов хозяйствования», — сказал Андрей Лобович.

Он подчеркнул, что комитет также осуществляет контроль за соблюдением законодательства на рынке лекарственных препаратов и медицинских услуг. «Здесь тоже не все так, как хотелось бы. Многие аптечные сети воспользовались ослаблением курса рубля и быстро пересмотрели цены в сторону повышения. А учетом укрепления курса они не спешат возвращать их на прежний уровень», — сообщил заместитель председателя Комитета госконтроля.

Выявлены факты завышения стоимости медицинских диагностических услуг. «В первую очередь это касается частных центров. Путем дублирования отдельных позиций завышалась стоимость услуг. По требованию комитета в крупных диагностических центрах стоимость компьютерной томографии уменьшена в среднем на 15%. Эта работа будет продолжена в других медицинских центрах по всей стране», — заявил Андрей Лобович.

Не меньшее внимание уделяется порядку использования стабилизационных фондов продукции. «Комитетом внесены предложения по закреплению на законодательном уровне методики расчета объемов, необходимых для закладки в стабилизационные фонды, а также введение ответственности за нарушение порядка формирования и использования этих фондов. Это позволит более эффективно их использовать, улучшив качество и сохранность продукции», — считает заместитель председателя КГК.

Комитетом ведется активная работа по пресечению теневых схем на потребительском рынке.

belta.by