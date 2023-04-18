За оскорбление инспектора браконьер получил штраф

В период основного нерестового ограничения на ловлю рыбы сотрудники Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира (далее — Микашевичская МРИ) работают в усиленном режиме.

Основной задачей в этот период — это профилактика и пресечение незаконного рыболовства в водоёмах фонда запаса.

Так, в одном из полевых мероприятий, проводимых сотрудниками Микашевичской МРИ на территории Столинского района, один местный житель в ходе попытки добычи рыбы запрещенным орудием при любительском рыболовстве — рыболовной сетью с использованием маломерного судна, был задержан и в ходе разбирательства допустил неповиновение и оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий.

По факту оскорбления должностного лица при исполнении им служебных полномочий, сотрудниками Столинского РОВД в отношении грубияна был начат административный процесс по ст. 24.4 КоАП Республики Беларусь.

Решением Столинского суда данный гражданин был оштрафован на 20 базовых величин.

Подчинение законным требованиям сотрудников инспекции, тактичное поведение в общении послужит залогом сохранения семейного бюджета рыболова и хорошего настроения на лоне природы.

Только нетерпимое отношение к фактам браконьерства всего общества позволит сохранить наше общие природное богатство.

Если вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства, сообщите об этом на телефон доверия: 8 (01647) 27461 или на телефон горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Микашевичская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира

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