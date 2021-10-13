За подписку на экстремистские телеграм-каналы и чаты грозит до семи лет лишения свободы

За подписку на экстремистские телеграм-каналы и чаты грозит до семи лет лишения свободы

В Беларуси принято постановление Совмина N 575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма», регламентирующее порядок реализации положений Закона «О противодействии экстремизму». Согласно постановлению, за подписку на экстремистские телеграм-каналы и чаты грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает ГУБОПиК МВД Беларуси.

Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией начинает работу по признанию незарегистрированных групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе в мессенджерах и социальных сетях, экстремистскими формированиями.

Подписчикам экстремистских телеграм-каналов и чатов грозит привлечению к уголовной ответственности по ст.361-1 УК Беларуси, которая предусматривает срок лишения свободы до 7 лет как участникам экстремистских формирований.

Между тем многие оппозиционные телеграм-каналы уже заявили о массовом оттоке подписчиков, после опубликования постановления Совмина.