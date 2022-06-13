ОбществоПроисшествия

За получение взяток оперативниками задержан чиновник

13.06.2022
122

Сотрудники БЭП задержали 45-летнего руководителя одного из отделений Белорусской железной дороги. Мужчину взяли с поличным в момент передачи ему пакета с деньгами в сумме: тысяча долларов и 7,3 тысячи рублей, сообщает телеграм-канал МВД Республики Беларусь

Установлено, что должностное лицо систематически получало деньги от руководителя одной из столичных клининговых компаний, основное направление которой – уборка железнодорожных станций. После перевода средств на счет фирмы за оказанные услуги часть из них обналичивалась и передавалась чиновнику.

Известно, что более чем за год фигурант получил свыше 46 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела за получение и дачу взяток.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of В Брестской области на централизованное тестирование выдали почти 38 тыс. пропусков

В Брестской области на централизованное тестирование выдали почти 38 тыс. пропусков

13.06.2022
Photo of Совершенствование работы и развитие КГБ Беларуси обсудили у Лукашенко

Совершенствование работы и развитие КГБ Беларуси обсудили у Лукашенко

13.06.2022
Photo of В Лунинецком районе введено временное ограничение на посещение лесов

В Лунинецком районе введено временное ограничение на посещение лесов

13.06.2022
Photo of Отсрочка по кредитам на товарную продукцию: о мерах поддержки для физлиц

Отсрочка по кредитам на товарную продукцию: о мерах поддержки для физлиц

13.06.2022
Photo of Брестчанка Ульяна Байдук: «Молодое поколение не должно забывать, какой ценой досталась нашим предкам победа»

Брестчанка Ульяна Байдук: «Молодое поколение не должно забывать, какой ценой досталась нашим предкам победа»

13.06.2022
Photo of Представители Лунинецкого района на областном этапе «Властелина села»

Представители Лунинецкого района на областном этапе «Властелина села»

13.06.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть