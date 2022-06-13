За получение взяток оперативниками задержан чиновник

Сотрудники БЭП задержали 45-летнего руководителя одного из отделений Белорусской железной дороги. Мужчину взяли с поличным в момент передачи ему пакета с деньгами в сумме: тысяча долларов и 7,3 тысячи рублей, сообщает телеграм-канал МВД Республики Беларусь

Установлено, что должностное лицо систематически получало деньги от руководителя одной из столичных клининговых компаний, основное направление которой – уборка железнодорожных станций. После перевода средств на счет фирмы за оказанные услуги часть из них обналичивалась и передавалась чиновнику.

Известно, что более чем за год фигурант получил свыше 46 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела за получение и дачу взяток.