За прошедшие сутки произошли пожары в Лунинецком районе и Пинске

20 ноября в 14 часов 32 минуты спасателям поступило сообщение о загорании в квартире двухквартирного жилого дома в д. Ситницкий Двор. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие по всей площади дома, стены и имущество в кв. №1.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В этот же день, в 20 часов 24 минуты, поступило сообщение о загорании в квартире двухквартирного жилого дома в г. Пинске. В результате пожара огнем поврежден диван на площади 1 м.кв. и постельные принадлежности в квартире №2.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

По информации областного УМЧС

Подписывайтесь на наш канал в Telegram