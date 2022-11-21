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За прошедшие сутки произошли пожары в Лунинецком районе и Пинске

21.11.2022
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20 ноября в 14 часов 32 минуты спасателям поступило сообщение о загорании в квартире двухквартирного жилого дома в д. Ситницкий Двор. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие по всей площади дома, стены и имущество в кв. №1.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В этот же день, в 20 часов 24 минуты, поступило сообщение о загорании в квартире двухквартирного жилого дома в г. Пинске. В результате пожара огнем поврежден диван на площади 1 м.кв. и постельные принадлежности в квартире №2.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

По информации областного УМЧС

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