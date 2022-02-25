За сутки из Украины приехали 262 гражданина Беларуси, 44 — Украины

За сутки в Беларусь из Украины проследовало 398 граждан, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

«С 6.00 24 февраля по 6.00 25 февраля в нашу страну с украинской территории въехали 262 гражданина Беларуси, 44 — Украины и 92 гражданина иных государств», — рассказали в ГПК.

Пункты пропуска Беларуси работают в штатном режиме.

«Вместе с тем рекомендуем обращаться за информацией по вопросам безопасного следования по территории Украины к белорусским пунктам пропуска в Министерство иностранных дел Беларуси», — отметили в Госпогранкомитете.

Телефоны горячей линии МИД Беларуси: +380504062330; +375173794771 и +375173792673, consul@mfa.gov.by.