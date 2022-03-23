За сутки в Беларусь прибыл 631 гражданин Украины

Граждане Украины продолжают прибывать в Беларусь: за сутки — 631 человек. Об этом сообщили в Госпогранкомитете.

«С 6.00 22 марта по 6.00 23-го в Беларусь с украинской территории проследовали 414 граждан Украины, транзитом через Польшу — 207, через Литву — 10», — рассказали в ГПК.

Белорусская сторона оказывает прибывшим необходимую помощь. С этой целью вблизи приграничной деревни Гдень Гомельской области с начала марта Белорусским обществом Красного Креста открыт мобильный пункт обогрева. Аналогичный комплекс с 19 марта начал функционировать вблизи пункта упрощенного пропуска «Поддобрянка».

Пункты пропуска Беларуси работают в штатном режиме