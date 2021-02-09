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За сутки в Брестской области с травмами за помощью обратились 84 человека

В Беларуси с 1 января по 8 февраля 2021 года зарегистрированы 7 тыс. 940 пострадавших с гололедной и холодовой травмой. За минувшие сутки зарегистрированы 473 пострадавших от гололедных и холодовых травм.

В Брестской области обратились за медицинской помощью 1 тыс.216 человек (за сутки 84). Холодовые травмы диагностированы у 63 пациентов (за сутки 3 человека), гололедные – у 1 тыс.153 (за сутки 81) пострадавших. В больницы госпитализированы 158 человек (за сутки – 11).

Минздрав еще раз просит всех граждан — выходя на улицу будьте внимательны. Выбирайте правильную обувь для прогулок. Если все же травмы избежать не удалось – обратитесь в ближайший травм пункт!

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L N

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