За сутки в Брестской области выпало до двух декадных норм осадков

В Брестской области за минувшие сутки выпало от одной до двух декадных норм осадков, рассказала начальник отдела областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Жогальская.

Погоду в юго-западном регионе республики 11 декабря определяло влияние активного циклона, поднимающегося из Украины. За сутки на территории области выпало от 14 мм до 22 мм осадков. В Пинске и Бресте — 25 мм. В юго-восточной части региона отмечался снег вперемешку с дождем. Высота снежного покрова в районах в среднем увеличилась на 10-20 см и на вечер минувшего дня составляла от 18 см до 29 см. В Барановичах — 31 см.

«В Бресте высота снега составила 24 см. Это самый большой показатель для второй декады декабря за весь период метеонаблюдений. Например, 12 декабря 1998 года было 23 см. То есть, можно сказать, установлен новый рекорд. Но это не предел, который может быть. Так, 30 декабря 2010 года высота снега в областном центре была 31 см. А абсолютный зимний рекорд был зафиксирован 25 февраля 1996 года — 46 см снега», — отметила начальник отдела «Брестоблгидромета».

Сегодня Брестская область находится в тылу циклона, который переместился на север страны. Синоптики прогнозируют кратковременный снег, температура воздуха составит от 0 до 5 градусов мороза. Небольшой кратковременный снег ожидается и в ближайшие двое суток. Температура будет понижаться: ночью 13 декабря она составит минус 3 — минус 8, днем — 1-6 градусов мороза.

belta.by