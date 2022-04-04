Общество

За три дня в Беларусь проследовали 2535 граждан Украины

04.04.2022
48

В Беларусь за три дня проследовали 2535 граждан Украины, в том числе 592 транзитом через страны ЕС. Об этом сообщили в Госпогранкомитете.

«С 6.00 1 апреля по 6.00 4-го в нашу страну через украинско-белорусскую границу проследовали 1943 гражданина Украины, транзитом через Польшу — 549, через Литву — 42 и через Латвию — 1», — рассказали в ГПК.

Белорусская сторона продолжает оказывать необходимую помощь гражданам, прибывающим с украинской территории. Так, с 3 апреля иностранцам, прибывающим в Беларусь в связи с социально-политической обстановкой в Украине, в том числе транзитом через территорию иных стран, для въезда в нашу страну не нужен ПЦР-тест (сертификат). Кроме того, иностранным гражданам, следующим из Украины к месту постоянного проживания, разрешен безвизовый въезд на территорию Беларуси до 15 апреля включительно.

Пункты пропуска Беларуси работают в штатном режиме.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of В деревне Мокрово нашли две коробки с патронами (Лунинецкий район)

В деревне Мокрово нашли две коробки с патронами (Лунинецкий район)

04.04.2022
Photo of Михаил Орда: «Курс валют стабилизируется, соответственно должны быть отрегулированы и цены»

Михаил Орда: «Курс валют стабилизируется, соответственно должны быть отрегулированы и цены»

04.04.2022
Photo of В Лунинецком районе продавали небезопасный чай. Товар изъят

В Лунинецком районе продавали небезопасный чай. Товар изъят

04.04.2022
Photo of Фотоловушка лесхоза зафиксировала заготовку сока в запрещённом месте (Лунинецкий район)

Фотоловушка лесхоза зафиксировала заготовку сока в запрещённом месте (Лунинецкий район)

04.04.2022
Photo of Разве Америку когда-то всерьез волновали чужие проблемы? (видео)

Разве Америку когда-то всерьез волновали чужие проблемы? (видео)

04.04.2022
Photo of Лунінецкая гарадская арганізацыйная структура ДТСААФ — лепшая на Брэстчыне!

Лунінецкая гарадская арганізацыйная структура ДТСААФ — лепшая на Брэстчыне!

04.04.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть