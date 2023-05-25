За загрязнение природы в Беларуси штрафы – “Мама не горюй!”

Микашевичская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира в ходе природоохранных рейдов сталкивается со значительным числом нарушений связанных с загрязнением лесов, водоохранных зон и мест отдыха.

Практически не одно посещение компанией людей, какого – либо места отдыха не остаётся бесследным. Полиэтиленовые пакеты, пустые бутылки, бумага, одноразовая посуда почти всегда остаются в этих местах ждать других отдыхающих. В связи с этим, предупреждаем об ответственности за подобные нарушения.

Загрязнение леса строительными и бытовыми отходами, сточными водами, отходами производства и т.п. влечет наложение штрафа в размере до 10 базовых величин; на индивидуального предпринимателя до 25 базовых величин; на юридическое лицо до 50 базовых величин.

Загрязнение либо засорение поверхностных или подземных вод влекут наложением штрафа в размере до 20 базовых величин; на индивидуального предпринимателя до 100 базовых величин; на юридическое лицо до 500 базовых величин.

Нарушение режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах или прибрежных полос водных объектов влекут наложение штрафа в размере до 10 базовых величин; на индивидуального предпринимателя – до 25 базовых величин; на юридическое лицо – до 50 базовых величин.

Микашевичская межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира просит быть рациональными потребителями ее ресурсов, не оставаться в стороне и не быть равнодушными к проблемам сохранения и приумножения природных богатств.

Также, если Вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства не проходите мимо, звоните в любое время на телефон горячей линии – 8 (017) 39-00-000 или 8 (033) 333-6-000.

Конфиденциальность информации гарантирована.

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