«Забег над Пиной». Победитель – Орехва Марина из Лунинца!

Начало октября в столице Полесья – Пинске – обозначилось настоящим спортивным праздником, приуроченным к 925-летию города и Году исторической памяти.

От площади Ленина стартовал легкоатлетический «Забег над Пиной», организованный по инициативе гор-исполкома, бегового клуба RUN4FUN и людей, поддерживающих здоровый образ жизни. В нем приняли участие представители Минска, Гродно, Бреста, Баранович, Лунинца и других населенных пунктов. Среди наших земляков, одолевших дистанцию 10 километров, – Надежда и Ника Содько, Марина Орехва, Вячеслав Горгун. Олег Стахаевич из Микашевич пробежал 5 километров, а самый младший из участников 6-летний Александр Горгун покорил километровую дистанцию за пять минут, чем удивил присутствующих.

У взрослых маршрут пролегал через набережную реки Пина. Прибавила эмоций и хорошего настроения Марина Орехва, занявшая в забеге первое место. Спортом она занимается профессионально, бегает часто и много. Что интересно, даже прыжки с парашютом оказались ей по плечу!

Таким насыщенным и эмоциональным получился этот хмурый осенний день, с раннего утра согретый улыбками и объятьями наших детей и четверых внучат. Так необычно Слава и Яна отметили очередную годовщину создания своей семьи, которая с любовью к спорту, здоровому образу жизни становится еще крепче!

Галина ГОРГУН. г. Лунинец.