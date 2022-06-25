Забор в Беловежской пуще: Беларусь заявила о нарушении Польшей положений конвенции ЮНЕСКО

Беларусь заявила о нарушении Польшей положений конвенции ЮНЕСКО при строительстве забора в Беловежской пуще, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В ходе 34-го заседания Международного координационного комитета программы ЮНЕСКО “Человек и биосфера” представитель Минприроды Беларуси выступил с заявлением о нарушении Польшей положений Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия в связи с возведением заградительного сооружения из бетона и стали и с применением колючей проволоки концертина вдоль белорусской-польской границы на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО “Беловежская пуща”. “Беларусь прогнозирует неизбежность наступления ряда негативных последствий для экосистем трансграничного объекта Всемирного наследия: фрагментация лесного комплекса и охраняемых местообитаний, разрыв трансграничных экологических коридоров, рубка прилегающей полосы старовозрастных и черноольховых лесов, блокирование миграционных путей и сезонных перемещений животных, последующее обеднение генофонда их популяций и другое”, – отметил сотрудник природоохранного ведомства Беларуси.

Представитель Минприроды выразил особую озабоченность содержанием пунктов 6 и 7 закона Республики Польша “О строительстве заграждений на государственной границе”, согласно которым строительство барьера не подпадает под действие природоохранного законодательства. Его характеристики не находятся в свободном доступе, что не позволяет провести его независимую экспертизу. Более того, у белорусской стороны отсутствует информация о проведении Польшей оценки воздействия возводимого барьера на окружающую среду, в том числе в трансграничном контексте.

Специалист рассказал участникам заседания, что решение Польши о строительстве пограничной стены не было согласовано с белорусской стороной и полностью противоречит рекомендации совместной мониторинговой миссии Центра всемирного наследия и Международного союза охраны природы 2018 года: государства, на территории которых располагается Беловежская пуща, должны обеспечить улучшение взаимодействия, в том числе через государственную границу между Беларусью и Польшей.

Представитель Минприроды обратил внимание членов международного координационного комитета программы “Человек и биосфера”, что Центр всемирного наследия ЮНЕСКО обратился к польской стороне с просьбой представить в МСОП оценку воздействия возводимого заградительного сооружения на экосистемы Беловежской пущи и призвал польские власти приостановить строительные работы до завершения всестороннего изучения и оценки ситуации.