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«Забота» пришла в гости к детям (Лунинецкий район)
В рамках РИП «Забота» сотрудники Лунинецкого РОВД совместно с индивидуальным предпринимателем Вероникой Ковшик подарили праздник воспитанникам социально-педагогического центра.
Было много улыбок, а газа воспитанников светились счастьем. Детки, танцуя под зажигательные ритмы с Мишкой, выложились «по полной». Сотрудники милиции подарили девчонкам и мальчишкам игры настольные и для улицы, в том числе и футбольный мяч.
Сотрудники РОВД выражают благодарность Веронике Ковшик за оказанную помощь.