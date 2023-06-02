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«Забота» пришла в гости к детям (Лунинецкий район)

02.06.2023
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В рамках РИП «Забота» сотрудники Лунинецкого РОВД совместно с индивидуальным предпринимателем Вероникой Ковшик подарили праздник воспитанникам социально-педагогического центра.
Было много улыбок, а газа воспитанников светились счастьем. Детки, танцуя под зажигательные ритмы с Мишкой, выложились «по полной». Сотрудники милиции подарили девчонкам и мальчишкам игры настольные и для улицы, в том числе и футбольный мяч. 
Сотрудники РОВД выражают благодарность Веронике Ковшик за оказанную помощь. 

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LNC

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