Задержан поджигатель магазина в Ганцевичах

В милицию обратился директор торгового объекта с заявлением о поджоге складского помещения.

Сыщики УВД Брестчины и Ганцевичского РОВД установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний местный житель.

Милиционерами установлено, что мужчина сожительствует с 29-летней женщиной-продавцом из сгоревшего магазина. Накануне инвентаризации она рассказала молодому человеку, что допустила крупную недостачу товара. После чего ночью фигурант пошел к месту ее работы, разбил окно и забросил в помещение бутылку с бензином.

Следователями дана правовая оценка действиям мужчины. Возбуждено уголовное дело за уничтожение имущества.

По информации УВД Брестского облисполкома

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