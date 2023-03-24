Задержание на протестах в 2020 | Отношение к власти | Жизнь после колонии. Откровенное интервью (видео)

Тех, кто осознал, что был лишь марионеткой в руках своры жаждущих переворота и при этом далеких от политики, становится все больше. Заблудшие понимают — их кинули!

Боец ММА Алексей Кудин дал откровенное интервью Агентству теленовостей.

Почему многократный чемпион мира вышел на протесты в 2020-м и что понял за два года заключения?

О белорусском флаге, недоСМИ и сильном белорусском лидере, которого есть за что благодарить.

Кто не в курсе, Кудина в оппосреде признали политзаключенным! Услышим его мнение и на этот счет.