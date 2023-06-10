Заготовка веников для бани по правилам. Подробности

Микашевичская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира информирует, что наступило время, когда любители бани начинают заготовку веников.

Следует помнить, что заготовка веников относится к видам побочного лесопользования и регламентирована природоохранным законодательством Республики Беларусь.

Граждане имеют право свободно находиться на территории лесного фонда и без разрешительных документов бесплатно осуществлять для удовлетворения собственных нужд заготовку веток деревьев, для веников, как для бани, так и для хозяйственных нужд.

Заготовка веток деревьев для веников гражданами осуществляется без оформления лесного билета (лесной билет – разрешительный документ, дающий право его владельцу на заготовку второстепенных лесных ресурсов к которым и относится заготовка веток).

Заготовка осуществляется в течение всего года с применением механических и иных приспособлений (ножа, секатора и т.п.).

Заготовку можно осуществлять:

-со срубленных деревьев на лесосеках;

-с сухостойных и валежных деревьев;

-с растущих деревьев, запроектированных для рубок леса, не более чем за два года до их рубки.

Заготовка веток со срубленных деревьев на лесосеках разрешается в течение срока пользования участками лесного фонда, предоставленными для рубок леса, с валежных и растущих деревьев разрешаются в течение всего года, с растущих деревьев должна осуществляться не более чем на одну треть кроны дерева.

Заготовка веток запрещается:

– в рекреационно-оздоровительных лесах (расположены вокруг населенных пунктов, санаториев, дачных кооперативов и садоводческих товариществ и т.д.);

– в лесах, расположенных в границах первого и второго поясов зон санитарной охраны источников и систем питьевого водоснабжения,

– в лесах, расположенных в границах полос шириной 100 метров в обе стороны от крайнего железнодорожного пути общего пользования, от оси республиканской автомобильной дороги.

Чтобы избежать нарушений законодательства при заготовке веток стоит обратиться в местное лесничество для того, чтобы вам показали подходящие участки для заготовки веток. По незнанию вы можете заготавливать ветки, например, на охраняемой территории, где есть ограничения или запреты на такой вид лесопользования.

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