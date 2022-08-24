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Заканчивается последняя смена в «Спутнике» (Лунинецкий район)

24.08.2022
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В оздоровительном лагере «СПУТНИК» Лунинецкого района заканчивается последняя смена. Перед новым учебным годом  сотрудники ГАИ и инспекции по делам несовершеннолетних Лунинецкого РОВД 23 августа для отдыхающих ребят провели профилактическое мероприятие

Сотрудники милиции рассказали о правилах безопасного поведения на дороге, безопасности движения по маршруту «Дом-школа-дом», а также обратили внимание на недопустимость совершения правонарушений и преступлений.

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Red

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