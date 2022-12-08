Закон об амнистии. Она коснётся около 8,5 тысячи осужденных

Органы и учреждения уголовно-исполнительной системы приступают к реализации Закона. Амнистия в разной степени коснется около восьми c половиной тысячи осужденных, отбывающих наказания в местах лишения свободы, исправительных учреждениях открытого типа и уголовно-исполнительных инспекциях. Освобождены будут четыре с половиной тысячи осужденных, остальным срок наказания сократят на один год.

В соответствии со статьей 1 Закона будут освобождены от общественных работ, штрафа, ареста, ограничения свободы, лишения свободы лица, совершившие преступления, не представляющие большой общественной опасности или менее тяжкие преступления. В частности это коснется:

— несовершеннолетних, беременных, женщин и одиноких мужчин, имеющих детей в возрасте до восемнадцати лет;

— лиц пенсионного возраста, инвалидов первой и второй группы, больных активной формой туберкулеза или онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфицированных;

— ветеранов боевых действий на территории других государств (в соответствии с законом о ветеранах);

— граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий;

— лиц, получивших ранения или заболевания при исполнении обязанностей в период службы в Вооруженных Силах, в связи с осуществлением служебной деятельности в период прохождения службы в военизированных организациях.

Освободят и тех, кому за совершение менее тяжких преступлений назначено наказание в виде ограничения или лишения свободы и отбывших на день вступления в силу закона не менее одной четверти назначенного судом срока.

Срок наказания сократят на один год:

— лицам, которые до восемнадцати лет совершили преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

— граждане, совершившие коррупционные преступления.

Под действие Закона об амнистии попадут лица, совершившие преступления до дня вступления в силу Закона, приговоры в отношении которых будут постановлены до окончания срока применения амнистии.

В тоже время Закон об амнистии не распространяется на:

— осужденных, к которым в течение с 2019 по 2022 год применялись амнистия или помилование, и вновь совершивших умышленное преступление;

— граждан, полностью не возместивших причиненный вред (ущерб), а также уголовно-правовую компенсацию;

— злостных нарушителей установленного порядка во время отбывания наказания;

— допустивших особо опасный рецидив преступлений либо признанных особо опасными рецидивистами;

— лиц, которым наказание в виде смертной казни, пожизненного лишения свободы заменено наказанием в виде лишения свободы;

— осужденных к пожизненному лишению свободы;

— совершивших преступления против государства, правосудия, порядка управления, половой неприкосновенности, безопасности движения и эксплуатации транспорта в алкогольном или наркотическом опьянении;

— не возместивших задолженность по алиментам либо расходы на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении;

— совершивших преступления после восемнадцати лет, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

В исправительных учреждениях и уголовно-исполнительных инспекциях будут созданы специальные комиссии для рассмотрения материалов в отношении осужденных, которые подпадают под действие Закона. С органами прокуратуры согласуют графики проведения заседаний этих комиссий.

Результаты рассмотрения вопросов применения амнистии будут доведены индивидуально каждому осужденному под роспись.

Реализация Закона об амнистии будет осуществляться в течение шести месяцев.

МВД Республики Беларусь