Законопроект о дорожном движении предусматривает определенные послабления для автошкол – Комаровский

Законопроект “Об изменении Закона Республики Беларусь “О дорожном движении” предусматривает определенные послабления для автошкол, заявил журналистам председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Игорь Комаровский, сообщает корреспондент БЕЛТА.

“Законопроект направлен на совершенствование правоотношений в сфере дорожного движения. Его основная его цель – повышение безопасности дорожного движения в первую очередь, а также устранение правовых пробелов и имплементация отдельных нормативно-правовых актов, способствующих развитию предпринимательства и отвечающих запросам граждан, – сказал Игорь Комаровский. – Если говорить более предметно, то это вопросы, относящиеся к порядку выдачи водительских удостоверений международного образца в соответствии с международной конвенцией. Хочу отметить, что также вводится норма, сохраняющая права граждан России в рамках Союзного государства использовать на территории Беларуси на законном основании водительское удостоверение национального образца Российской Федерации”.

Кроме того, вводятся определенные послабления для автошкол – в части упрощения порядка использования маршрутов, по которым обучаются управлению автотранспортными средствами курсанты. “Как вы знаете, до настоящего времени это необходимо было согласовывать с МВД, – отметил парламентарий. – Важными составляющими, конечно, являются вопросы регулирования, планирования и обеспечения безопасности дорожного движения при его организации. Вводятся параметры дорожного движения, которые должны мониториться”, – добавил парламентарий. В частности, предлагается механизм, при котором ответственность за организацию дорожного движения возлагается на владельца автомобильной дороги.

Сегодня в Палате представителей проходит расширенное заседание Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи, во время которого обсуждается проект закона “Об изменении Закона Республики Беларусь “О дорожном движении” (первое чтение). Цель мероприятия – обсуждение изменений, вносимых в закон, которые призваны облегчить жизнь рядовым водителям, решить ряд спорных вопросов правоприменения, убрать излишние административные процедуры и барьеры. В заседании принимают участие представители Министерства внутренних дел.