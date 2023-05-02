Законопроект о предпринимательской деятельности. Рассказывает депутат Анатолий Насеня (Лунинецкий район)

Законопроект «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности» поступил в Палату представителей и готовится к первому чтению, сообщил член Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Анатолий Насеня.

«Законопроект предусматривает реформирование системы малого и среднего предпринимательства. Его главная цель — упорядочение предпринимательской деятельности, что позволит создать конкурентную среду между различными организационно-правовыми формами малого бизнеса, поставить их во взаимовыгодные условия, — рассказал Анатолий Насеня. — Законопроект предусматривает планомерный переход от индивидуальных предпринимателей к юридическим коммерческим организациям малым и средним. В малых предусматривается, что будет работать до 100 человек включительно, в средних — до 250 человек. Реформирование предусмотрено на длительный срок».

По его словам, задача на этом этапе — максимально изучить реакцию малого и среднего бизнеса на данный законопроект. «В связи с этим планируется провести ряд круглых столов с привлечением и представителей бизнеса, и в целом всех заинтересованных лиц, — отметил парламентарий. — Задача не навредить и в ходе обсуждения выявить возможные проблемные вопросы, с которыми как раз-таки представители малого и среднего бизнеса могут столкнуться в ходе реализации данной реформы, и при подготовке к первому чтению уже выработать предложения корректировки законопроекта, снизить негативные последствия и обеспечить доведение этой информации индивидуальным предпринимателям, коммерческим организациям».

belta.by

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