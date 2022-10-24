Общество

Законопроект о Всебелорусском народном собрании вынесен на общественное обсуждение

24.10.2022
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Законопроект о Всебелорусском народном собрании вынесен на общественное обсуждение

Проект закона «О Всебелорусском народном собрании» размещен на сайте «Правовой форум Беларуси».

«Общественное обсуждение будет проводиться с 24 октября по 2 ноября включительно, — рассказал директор Национального центра правовой информации Андрей Мательский. — Предложения по содержанию законопроекта можно внести непосредственно на Правовом форуме. Организаторы общественного обсуждения их обобщат и используют при дальнейшей доработке законопроекта».

Согласно проекту закона Всебелорусское народное собрание является высшим представительным органом народовластия Республики Беларусь, определяющим стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающим незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие.

Организатор общественного обсуждения — Палата представителей Национального собрания Беларуси.

Кроме того, сегодня же вынесен на общественное обсуждение и проект закона «Об изменении Избирательного кодекса Республики Беларусь». Организатор общественного обсуждения — Национальный центр законодательства и правовых исследований.

Свои замечания и предложения по двум законопроектам можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.

belta.by

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