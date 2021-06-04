Общество

Законопроект об изменении Конституции готов к рассмотрению в первом чтении – Семеняко

Законопроект об изменении Конституции готов к рассмотрению в первом чтении на весенней сессии, сообщил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Валентин Семеняко, передает корреспондент БЕЛТА.

Согласно процедуре законопроект подготовлен и прошел согласование в постоянных комиссиях. Мы получили заключение от экспертных органов, внесены небольшие технические правки и, собственно говоря, он готов к обсуждению”, – сказал Валентин Семеняко.

По его словам, в первом чтении законопроект будет рассмотрен уже в июне. Во втором чтении его планируется рассмотреть на осенней сессии парламента.

Сегодня проходит заседание специальной комиссии по подготовке проекта закона об изменении Конституции Республики Беларусь. “В состав комиссии входят председатели постоянных комиссий Палаты представителей. На сегодняшнее заседание приглашены также депутаты. Это расширенное заседание, где мы рассмотрим все процедурные вопросы и примем соответствующее решение”, – отметил парламентарий.

В законопроекте, внесенном в Палату представителей Президентом, предусматривается, что выборы депутатов проводятся в единый день голосования. Местные Советы депутатов 28-го созыва будут осуществлять свои полномочия до начала полномочий местных Советов депутатов, избранных в единый день голосования.

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