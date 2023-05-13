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Замдиректора областного ЖКХ проведёт приём в Микашевичах

13.05.2023
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24 мая 2023 года с 11.00 до 13.00 в актовом зале участка КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ»
в г.Микашевичи по адресу: ул. Молодёжная 3 выездной приём граждан, их представителей и представителей юридических лиц проведет заместитель генерального директора Брестского областного унитарного предприятия «Управление ЖКХ» Михайловский Юрий Фёдорович

Предварительная запись осуществляется по тел.: 60-860, 68-975.

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