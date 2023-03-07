Замена газовых плит в Лунинецком районе

Залогом безопасности при пользовании газом в быту является своевременное обслуживание газоиспользующего оборудования. У каждого оборудования имеется свой срок эксплуатации, указанный в паспорте завода изготовителя, который исчисляется с даты реализации продукции торговой сетью, либо если дату невозможно установить, то с даты изготовления.

По истечении срока службы газоиспользующего оборудования, владельцам данного оборудования необходимо обратиться в газоснабжающую или обслуживающую организацию для выполнения работ по замене либо проведения комплекса работ по определению его технического состояния (диагностика оборудования), по результатам которого выдается заключение о возможности или невозможности дальнейшей эксплуатации газоиспользующего оборудования.

Лунинецкий РГС в настоящее время продолжает проведение акции по замене газовых плит. В рамках акции предусмотрена продажа газовой плиты в магазине «Газовик», который расположен на территории РГС и ее бесплатная доставка и замена. Газовую плиту можно приобрести в рассрочку до 6 месяцев. Рассрочка беспроцентная. Об условиях акции можно навести справки по тел.: 3-13-19 или 8-029-255-89-66 (МТС) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни.

Вопрос о проведении комплекса работ по определению технического состояния (диагностика оборудования) можно решить по тел. 2-77-36 или написав заявление в центре обслуживания населения с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни. Адрес нахождения центра: г. Лунинец, ул. Промышленная, 10. В г. Микашевичи данный вопрос можно решить по тел. 68-105 или обратившись в Микашевичский участок с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни.

Не подвергайте опасности себя и своих близких, своевременно проводите замену или комплекс работ по определению технического состояния газоиспользующего оборудования.

Соблюдайте Правила пользования газом в быту. Следите за техническим состоянием газоиспользующего оборудования. Берегите себя и своих близких.

Александр МЕХИН, начальник ПТС Лунинецкого района газоснабжения.

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