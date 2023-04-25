Замена тепловых сетей в Лунинце: где на время отключат горячую воду?
В 2023 году (после окончания отопительного сезона) будет производиться замена тепловых сетей по проекту: «Модернизация участков тепловых сетей в г. Лунинце, 1-й пусковой комплекс» общей протяженностью 2,5 км, сообщили в Лунинецком ЖКХ
На время проведения работ планируется отключение подачи горячего водоснабжения по центральным тепловым пунктам ул. 50 лет Октября, ул. Красная, пл. Ленина, ул. Советская, ул. Фрунзе и привязанным к ним жилым домам:
ул. 50 лет Октября, 9;
ул. Красная: 28, 31, 32, 35, 37а, 43, 45, 45а, 45б;
пл. Ленина: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8;
ул. Советская: 13, 18;
ул. Фрунзе, 15.
Жильцы многоквартирных домов на данных улицах города будут предварительно информированы о временных неудобствах по отсутствию горячего водоснабжения на период производства строительно-монтажных работ.
Работы будут производиться поэтапно, а следовательно, и подключение горячего водоснабжения также будет осуществляться поэтапно.
Лунинецкое ЖКХ приносит извинения за временные неудобства
Подписывайтесь на наш канал в Telegram