Замена тепловых сетей в Лунинце: где на время отключат горячую воду?

В 2023 году (после окончания отопительного сезона) будет производиться замена тепловых сетей по проекту: «Модернизация участков тепловых сетей в г. Лунинце, 1-й пусковой комплекс» общей протяженностью 2,5 км, сообщили в Лунинецком ЖКХ

На время проведения работ планируется отключение подачи горячего водоснабжения по центральным тепловым пунктам ул. 50 лет Октября, ул. Красная, пл. Ленина, ул. Советская, ул. Фрунзе и привязанным к ним жилым домам:

ул. 50 лет Октября, 9;

ул. Красная: 28, 31, 32, 35, 37а, 43, 45, 45а, 45б;

пл. Ленина: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8;

ул. Советская: 13, 18;

ул. Фрунзе, 15.

Жильцы многоквартирных домов на данных улицах города будут предварительно информированы о временных неудобствах по отсутствию горячего водоснабжения на период производства строительно-монтажных работ.

Работы будут производиться поэтапно, а следовательно, и подключение горячего водоснабжения также будет осуществляться поэтапно.

Лунинецкое ЖКХ приносит извинения за временные неудобства

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