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Заместитель министра образования в СШ №2 Лунинца (видео)

27.05.2022
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С рабочим визитом в Лунинце побывал заместитель министра образования Александр Кадлубай. Одним из пунктов в программе его пребывания в районе стала встреча со старшеклассниками второй городской школы в рамках реализации проекта «Школа активного гражданина» — ШАГ.

Подробности рабочей поездки Александра Кадлубая в Лунинецкий район и всё самое интересное, что осталось за кадром, в ближайшем номере газеты «Лунінецкія навіны» за 1 июня

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