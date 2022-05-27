Заместитель министра образования в СШ №2 Лунинца (видео)

С рабочим визитом в Лунинце побывал заместитель министра образования Александр Кадлубай. Одним из пунктов в программе его пребывания в районе стала встреча со старшеклассниками второй городской школы в рамках реализации проекта «Школа активного гражданина» — ШАГ.

Подробности рабочей поездки Александра Кадлубая в Лунинецкий район и всё самое интересное, что осталось за кадром, в ближайшем номере газеты «Лунінецкія навіны» за 1 июня