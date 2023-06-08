Заместитель Министра юстиции посетил Лунинецкий район

Сегодня, 8 июня, состоялось заседание Лунинецкого районного исполнительного комитета, в котором приняли участие и гости: заместитель Министра юстиции Дмитрий Костюкевич и начальник главного управления юстиции Брестского облисполкома Елена Лещишина

На заседании рассмотрены вопросы:

О проводимой государственными органами работе по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 года №18 “О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях”.

Об эффективности принимаемых мер по противодействию незаконного оборота наркотиков, профилактике их потребления, в том числе среди детей и молодёжи, социальной реабилитации лиц, больных наркоманией на территории Лунинецкого района.

Кроме этого Дмитрий Костюкевич провёл приём граждан и представителей юридических лиц.

Подробности в ближайших номерах газеты “Лунінецкія навіны”

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