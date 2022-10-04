Заместитель начальника УВД Брестского облисполкома проведёт прямую телефонную линию

4 октября, состоится прямая телефонная линия с заместителем начальника УВД Брестского облисполкома — начальником милиции общественной безопасности полковником милиции Киселем Александром Михайловичем.

Вопросы, касающиеся обеспечения личной и имущественной безопасности, своевременного реагирования на сообщения о происшествиях, охраны общественного порядка, обеспечения безопасности дорожного движения, приема на службу в ОВД, можно будет задать с 12:00 до 14:00 часов по телефону (8-0162) 27-57-57.