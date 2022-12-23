Заместитель председателя Брестской облисполкома проведёт приём граждан в Лунинце

В связи с планируемым проведением в Лунинецком райисполкоме личного приема граждан и представителей юридических лиц заместителем председателя Брестского облисполкома Городецким Дмитрием Николаевичем Лунинецким райисполкомом организована предварительная запись на личный прием.

Актуальные темы: работа организаций промышленности, в т.ч. своевременности выплаты заработной платы, качество и конкурентоспособность продукции промышленности, оказание услуг населению, бытовое обслуживание, торговля, придорожный сервис, защита прав потребителей и др.

Предварительная запись на прием будет осуществляться 26 декабря 2022 г. по телефону 21308 с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00.

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